Песков призвал внимательнее относиться к информации о COVID-19

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал опрос экспертов ВШЭ, данные которого показали, что более 30% россиян не верят в опасность эпидемии коронавируса. Еще 23% считают ее выдумкой «заинтересованных лиц».

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что это скорее не недоверие к официальной информации, а нежелание внимательно посмотреть вокруг себя.

«Скорее, наверное, это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют», - ответил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства пожелал гражданам РФ более внимательно относиться ко всей информации и проявлять большее доверие к окружающему миру. Песков, недавно излечившийся от COVID-19, пояснил, что все очень серьезно.

«Скажу на собственном опыте: эта штука реальная», - объяснил представитель Кремля.

Сейчас Дмитрий Песков, который был выписан из медицинского учреждения 25 мая, проходит реабилитацию, находясь дома на самоизоляции.