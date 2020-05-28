Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет Superjet-100 сел в аэропорту Шереметьево с отказавшим двигателем. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что самолет выполнял технический рейс из аэропорта Жуковский в Шереметьево. Двигатель отказал уже при подготовке к посадке.

Пассажиров на борту не было. В самолете, по предварительной информации, находились только пилоты – три человека. Они успешно посадили машину на одном двигателе.