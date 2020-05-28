Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя
Борт выполнял технический рейс, поэтому в самолете, по предварительной информации, были только пилоты.
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Пассажирский самолет Superjet-100 сел в аэропорту Шереметьево с отказавшим двигателем. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что самолет выполнял технический рейс из аэропорта Жуковский в Шереметьево. Двигатель отказал уже при подготовке к посадке.
Пассажиров на борту не было. В самолете, по предварительной информации, находились только пилоты – три человека. Они успешно посадили машину на одном двигателе.