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«Морская болезнь»: эксперт оценил риск заражения COVID-19 при плавании

Александра Звягина
13:42 28.05.2020
Специалист по биологической защите дал рекомендации для тех, кто решит этим летом отправиться отдыхать на курорты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Radon Shao, unsplash.com
Фролов- коронавирус в воде

Чтобы максимально обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией на водоемах, необходимо избегать места, где есть хоть какое-то загрязнение. Загорать возле моря с соблюдением социальной дистанции вполне безопасно. А для того, чтобы оценить опасность любых водоемов, необходимо уже сейчас проводить специальные мероприятия по дезинфекции прибрежной полосы, а также оценке опасности и содержания вируса в воде. Такое мнение высказал в комментарии «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов.

Он объяснил, что чаще всего вирус встречает там, где можно увидеть какое-то загрязнение на поверхности воды.

«Коронавирус - частица размером в 100 нанометров, представлена в виде репейника. Она легче воды, находится на поверхности. Они (частицы. - Прим. ред.) между собой слипаются. Образуют агрегаты. За счет этого они образуют скопления. Они прилипают к другим частицам и будут всегда там, где находится визуально наблюдаемая грязь, например, тина», - объяснил эксперт.

А вот с морской водой проблем будет немного меньше - она более активная за счет постоянного колебания, убежден Фролов.

Он также предостерег от использования перед купанием антисептика - все равно от коронавируса это не спасет, а наоборот, может усугубить положение. Дело в том, что, когда человек находится в воде, на него сильнее действует ультрафиолет, который разрушает структуру антисептика и, как следствие, повреждает кожу.

«Поэтому нужно использовать поверхностно активные вещества уже после купания. То есть просто принимать душ с мыльным раствором», - порекомендовал Георгий Фролов.

Эксперт обратил внимание на то, что в санаториях на пляжах обычно предусмотрен душ, поэтому после купания нужно будет его посетить. А вот загорать можно смело при условии соблюдения социальной дистанции.

Необходимо обратить внимание и на то, обрабатывают ли сотрудники пляжа прибрежную зону. По словам эксперт, этого лучше не делать с хлорсодержащими растворами, так как они негативно сказываются на коже, да и на любом материале, и могут только ослабить защитные свойства организма.

Он подчеркнул, что пока работа по оценке опасности заражения в водоемах не ведется. Для этого, по мнению эксперта, необходимо разработать количественные методики, проводить забор проб воды, при этом используя максимально чувствительные тесты.

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