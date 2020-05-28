После эпидемии COVID-19 в школах РФ могут появиться новые предметы

Дистанционная форма обучения, на которую вынуждены были перейти школы и вузы во время эпидемии COVID-19, выявила проблемы в системе образования. Если студенты в большинстве своем восприняли дистанционное обучение позитивно, то школьники остались довольны не все. Однако ситуация может измениться.

Новые предметы появляются в системе школьного образования, когда происходит обнуление его содержания. Поэтому любые изменения, которые происходят в обществе, или научные открытия, сразу же находят отражение в содержании образования. Об этом рассказала «Звезде» заместитель председателя Комитета по образованию и науке Любовь Духанова.

«Когда происходит заявление о новых профессиональных стандартах в новых профессиях, то появляются и новые стандарты образования. Например, одна из систем школьного образования - научить ребенка понимать и ориентироваться в условиях окружающего его мира. Поэтому новые предметы все равно, конечно, проявляется в школьном образовании сначала, возможно, в виде факультативов или курсов. Так что ситуация с коронавирусом еще в большей степени обратила внимание преподавателей информатики на более внимательное отношение к тем темам, которые преподаются в предмете информатика», - прокомментировала Любовь Духанова.

На дистанционный формат работы российские преподаватели были переведены в середина марта из-за коронавируса. Однако Единый Государственный экзамен пройдет уже в традиционном формате. Его только перенесли на другие даты.