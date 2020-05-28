Православные христиане отмечают Вознесение Господне

В этом году Вознесение Господне отмечается 28 мая. Праздник отмечают на 40-й день после Пасхи, он знаменует последний земной день Иисуса Христа.

Отмечать его православные христиане по всему миру будут 10 дней, закончится он в День Троицы. Именно в Вознесение совершается последний в году пасхальный крестный ход.

27 мая, накануне праздника, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви. В этом году в связи с эпидемией прихожан просили воздержаться от посещения церкви.

Согласно библейской истории, после воскресения Иисус еще 40 дней провел на земле. В последний день он привел своих учеников на Елеонскую гору, велел до обретения Священного Дара не покидать Иерусалим и вознесся на небо.

Сейчас на Елеонской горе стоит храм Вознесения Господня, где собираются отметить этот праздник паломники со всего мира.