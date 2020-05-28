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Роскачество выявило в сметане антибиотики и растительные жиры

Валентина Пескова
12:48 28.05.2020
Популярные торговые марки молочного продукта некоторых производителей не соответствуют заявленному качеству.
Роскачество выявило в сметане антибиотики и растительные жиры
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Новое исследование, проведенное экспертами Роскачества, выявило нарушения, допущенные некоторыми производителями при изготовлении сметаны. Оказалось, что не все торговые марки могут производить продукт высокого качества.

Эксперты проверили популярный молочный продует на содержание опасных веществ (мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, ГМИ), а также тетрациклин, стрептомицин, доксициклин и другие антибиотики. Кроме того, было проведено исследование на микробиологическую безопасность продукта (наличие бактерий кишечной палочки, плесени и дрожжей, сальмонеллу). В лаборатории оценили также не только состав, но и цвет, вкус, запах и консистенцию продукта.

Из семи исследуемых банок со сметаной не соответствовали качеству продукты только двух торговых марок. Одну сметану из-за наличия в ней антибиотиков и растительных жиров производителю порекомендовали назвать «сметанным продуктом». В другой сметане также выявлено наличие антибиотиков, но оно оказалось допустимым в соответствии с техническим регламентом. Однако по опережающим требованиям Роскачества наличие даже следов антибиотика в сметане недопустимо.  

Пять производителей, которые устранили ранее обнаруженные недостатки в своих продуктах согласно замечаниям ведомства, теперь могут претендовать на присвоение «Знака качества».

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