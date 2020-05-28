Ужас для авианосцев США: почему Пентагон боится Ту-22М3М

Американское издание National Interest опубликовало материал, в котором модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М назван одним из звеньев системы противодействия авианосным группировкам США.

«Ту-22М3М не только способен нести ядерное оружие, но и может рассматриваться как часть стратегии противодействия американским авианосным ударным группировкам, которые действуют вблизи сфер влияния России», - считают в издании.

«Звезда» рассказывает о том, что собой представляет этот бомбардировщик.

Инструмент влияния

Ту-22М3М - дальнейшее развитие бомбардировщика Ту-22М3, который создавался в СССР на базе Ту-22М и Ту-22М2. Эти самолеты и в СССР, и в России остаются одними из самых засекреченных, и информации по ним в открытых источниках не так уж много. И не мудрено: бомбардировщик способен бороться с авианосными группировками, которые являются одним из самых главных силовых аргументов США. Ни один Ту-22М никогда не поставлялся на экспорт.

Ту-22М создавался в 1960-е годы на базе бомбардировщика Ту-22. Однако не стоит думать, что это всего лишь его модификация. Дело в том, что Туполев, представляя правительству этот проект, с целью экономии средств позиционировал машину как обновленную версию Ту-22. На деле же конструкция Ту-22М была полностью пересмотрена.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики. Однако и достичь приемлемых характеристик этого агрегата было довольно сложно.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты, бомбы. Ту-22М применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии.

Новейшая модификация бомбардировщика - Ту-22М3М - вновь получила штангу дозаправки в воздухе, что значительно повышает дальность полета этой машины.

Страсти вокруг штанги

В 1976 году Ту-22М2 выполнил испытательный полет на максимальную дальность с двумя дозаправками в воздухе, пролетев семь тысяч километров. На переговорах в Женеве по сокращению стратегических наступательных вооружений ОСВ-2 США настояли на включении Ту-22М2 в список стратегических сил СССР. Стороны договорились демонтировать со всех машин штанги дозаправки и ограничить производство самолетов до уровня 30 в год.

В июне 2019 года летчик-испытатель «Туполева» в программе «Военная приемка» рассказал «Звезде» о том, что штанга дозаправки на этом самолете восстановлена, что даст увеличение времени полета до десяти часов.

Ту-22М3М поднялся в воздух с аэродрома имени Горбунова в Казани в конце 2018 года, а второй опытный образец совершил первый полет в марте 2020 года.

Курс на обновление

Самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы. Это позволит повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом, упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку. Более детальной информации в открытых источниках нет.

В августе прошлого года сообщалось, что государственные совместные испытания Ту-22М3М начнутся в третьем квартале текущего года.

Вместе с тем в мае текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 массово проходят модернизацию на Казанском авиастроительном заводе.

«У нас появилась модернизированная техника - Ту-22. Это фактически новые самолеты, я не буду отвлекаться на технические подробности. Они в массовом порядке модернизируются на казанском заводе», - доложил глава военного ведомства президенту по видеосвязи.

Бомбардировщики Ту-22М3 регулярно совершают плановые полеты над нейтральными водами прилегающих к границам РФ морей в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Подробнее о бомбардировщике смотрите в программе «Военная приемка».