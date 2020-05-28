Роспотребнадзор и Минкульт разработали рекомендации для кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультом России разработал методические рекомендации для кинотеатров. В документе указано, как именно должны соблюдаться меры предосторожности при посещении сеансов. Особенно подчеркнуто, что это позволит сохранить жизнь и здоровье посетителей и персонала.

Пока кинотеатры по всей России закрыты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Решение об их открытии будет приниматься на уровне региональных властей после полного анализа эпидемиологической обстановки.

Министр культуры Ольга Любимова поблагодарила Роспотребнадзор за помощь в составлении рекомендаций и выразила надежду, что этот документ поможет кинотеатрам сделать свою работу после открытия максимально комфортной и безопасной для всех.

«Уверена, что подготовленные рекомендации помогут региональным властям и кинотеатрам определить свою готовность к возобновлению деятельности по демонстрации фильмов», - отметила она.

В числе прочего документ обязывает ежедневно измерять температуру у сотрудников, обеспечить их медицинскими масками и другими средствами защиты, ограничить контакты между теми, кто работает в разных подразделениях. Также запрещено на рабочем месте принимать пищу.

Зрителей необходимо рассаживать с соблюдением социальной дистанции – не ближе, чем полтора метра. Рядом могут взять себе билеты только члены одной семьи.

Барам рекомендуется перейти на оплату только картами, чтобы минимизировать контакты.