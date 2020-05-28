Компания Boeing возобновила остановленное ранее по соображениям безопасности производство лайнеров 737 MAX, говорится в заявлении авиастроительной корпорации.

«Boeing возобновил производство 737 MAX на заводе компании в Рентоне, штат Вашингтон», - говорится в заявлении на сайте.

Уточняется, что новые модели строятся с более низкой скоростью на старте программы, чем планировалось ранее, поскольку реализуется более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции.

Boeing приостановила производство авиалайнеров 737 MAX с января 2020 года. Полеты воздушных судов модели 737 MAX были приостановлены в марте этого года после сразу двух авиакатастроф, причиной которых могли стать дефекты одной из систем лайнера. После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после катастроф с участием 737 MAX начало проверку сертификации воздушного судна. До ее окончания все полеты данной модели в Соединенных Штатах запрещены.