Тысячи медицинских масок выбросило на побережье Австралии

К пляжам Сиднея прибило огромное количество контейнеров с медицинскими масками. Теперь места отдыха под угрозой закрытия. К ним продолжает прибивать обломки контейнеров.

Дело в том, что судно, которое перевозило груз из Китая в Австралию за 73 километра до Сиднея, попало в сильный шторм. Из-за сильной качки около 40 контейнеров выпало за борт.

Капитан в итоге принял решение сменить курс и направиться в сторону другого австралийского порта. А выброшенные контейнеры начали своим ходом добираться до Австралии. Сообщается, что помимо медицинских масок в них находится бытовая техника и строительные материалы. Никаких опасных грузов там нет. О происшествии говорится на официальном сайте Австралийского управления морской безопасности.

Местные жители вышли очищать пляжи. Али Потт из Сиднея выложила у себя на странице в Facebook фотографии, на которых можно увидеть сотни медицинских масок, разбросанных на песке.

«В течение часа я собрала сотни масок и пластиковых контейнеров и набила ими мешки с мусором», - рассказала она.

Девушка призывает своих соотечественников выйти и помочь очистить пляжи.