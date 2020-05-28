«С пламенем в сердце»: «Юнармия» отмечает свой четвертый день рождения

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» 28 мая отметит свой четвертый день рождения. В этом году из-за ограничительных мер и режима самоизоляции он пройдет онлайн. Трансляция многочасового видеопоздравления будет проведена на официальной странице Движения в социальной сети Вконтакте.

Концерт с поздравлениями от звезд отечественной эстрады, мастер-классы, конкурсы ждут всех юных патриотов.

«Как и в День Победы мы будем работать в студии, общаться, вспоминать интересные и знаковые моменты и достижения прошедшего года. Ведущие разыграют невероятное количество призов», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

В 2019 году «Юнармия» отметила день рождения массовым забегом на Поклонной горе в Москве. Легкоатлетический кросс поддержали в регионах.

Инициатива воссоздания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» принадлежит Министерству обороны Российской Федерации.

Основной задачей движения является воспитание у молодежи чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране. На сегодняшний день во всех 85 субъектах России, а также в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистане открыты региональные штабы движения, и уже более 700 000 юношей и девушек нашей страны произнесли клятву юнармейца.