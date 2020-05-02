Жительница Украины сломала фонтан, забравшись на него с ребенком: видео
20-летняя украинка из Киевской области попыталась сделать сэлфи, в результате чего конструкция рухнула вместе с нею и ребенком.
© Видео: Боярка новини Love, YouTube © Фото: Боярка Love новини, YouTube
Жительница украинского города Боярка потерпела неудачную попытку сделать сэлфи. 20-летняя девушка в населенном пункте Киевской области Украины решила сделать красивую фотографию рядом с местной достопримечательностью - фонтаном.
Женщина так усердно хотела запечатлеть себя вместе с ребенком рядом с городским объектом у местного ЗАГСА, что забралась прямо на фонтан, при этом посадив ребенка к себе на плечи. Все происходящее в это время снимала на камеру сестра «фотомодели».
Камеры видеонаблюдения также зафиксировали, что произошло потом. Конструкция просто рухнула, не выдержав напора хрупкой барышни и ее маленького члена семьи. Полиция оценила сумму ущерба в 100 тысяч рублей (37 тысяч гривен) и завела уголовное дело по факту хулиганства.