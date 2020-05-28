Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска

Капсулу космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX покинули два астронавта. Даг Херли и Боб Бенкен должны были отправиться на Международную космическую станцию в среду, но старт был отложен в связи с погодными условиями.

Астронавты находились в кабине дольше часа в ожидании слива топлива и прихода сотрудников NASA, открывших извне проходной люк. Трансляция события была выведена на сайте SpaceX.

Запуск космического корабля Crew Dragon на МКС был отменен за 20 минут до взлета. Новый старт должен состояться 30 мая с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.