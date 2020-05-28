Частная вечеринка: дикие медведи устроили заплыв в бассейне

Семья бурых медведей забрела на территорию частной виллы и решила искупаться в бассейне. Хищникам, очевидно, было жарко, поэтому оазис в виде искусственного водоема оказался для них праздником.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как сначала по зеленому газону пробежался первый крупный медведь, направившись прямиком к воде. Вскоре за ним, осматриваясь по сторонам, побежал второй. Третий мишка, самый маленький, поспешил за взрослыми, когда те уже были в водоеме.

Запись выложили в YouTube, однако не сопроводили комментарием, в какой стране наблюдалась эта забавная картина.