Тренировка летчиков Су-25 «Грач» перед Парадом Победы: кадры из ЮВО

Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке демонстрационных пролетов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Всего на территории ЮВО 24 июня будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа - Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

Кроме того, в местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Также в городах проведения военных парадов ЮВО 24 июня спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Су-25 создавался как самолет для полномасштабной войны, который мог бы вести наступление вместе с армией, не завися от аэродромов. Именно этим обусловлено то, что он может использоваться с грунтовых полос. В случае экстренной ситуации Су-25 способен использовать вместо керосина обычный бензин или дизельное топливо.

Штурмовик является в целом высокозащищенным самолетом, на системы обеспечения боевой живучести приходится 7,2% нормальной взлетной массы, или 1 050 кг. Пилот практически полностью защищен от обстрела из любого ствольного оружия калибром до 12,7 мм, а по наиболее опасным направлениям - калибром до 30 мм.