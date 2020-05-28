Минфин направил в пострадавшие от COVID-19 регионы 100 млрд рублей

Российские регионы, доходы которых упали из-за пандемии COVID-19, получат финансовую поддержку от Министерства финансов России. Денежные средства в сумме 100 миллиардов рублей будут распределены между 56 регионами РФ.

Соответствующее распоряжение подписал на прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин. Все деньги в полном объем перевели 26 мая.

Как уточнили в ведомстве, средства направят в те субъекты, налоговые и неналоговые поступления которых по данным на 1 мая 2020 года оказались ниже, чем поступления за два предыдущих года.

«Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов», - сообщило Министерство финансов.

По последним данным, за весь период эпидемии в 85 российских регионах было выявлено более 370 тысяч инфицированных COVID-19. Из них свыше 142 тысяч вылечились, 3 968 пациентов скончались.