Еще 8 371 случай заражения COVID-19 выявили в России

За минувшие сутки в России зафиксировали 8 371 новый случай инфицирования COVID-19. Соответствующие данные приводит оперативный штаб.

Всего в нашей стране зарегистрировали 379 051 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Также за прошедшие сутки в России выздоровели 8 785 человек, из них в Москве - 3 793. За весь период выписаны по России 150 993 человека.

За минувшие сутки в нашей стране умерли 174 пациента с коронавирусом, в Москве - 71. За весь период в России скончались 4 142 человека.