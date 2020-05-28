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Транзит газа по газопроводу «Ямал - Европа» вновь прекращен

Валентина Пескова
10:37 28.05.2020
Прием газа, получаемого в пункте «Мальнов» на границе Польши и ФРГ, прекратился в 6.00 по местному времени.
Транзит газа по газопроводу «Ямал - Европа» вновь прекращен
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Так как мощности газопровода «Ямал - Европа» не были запланированы, российская энергетическая компания «Газпром» снова прекратила транзит газа по трубопроводу. По данным польского оператора распределения мощностей GSA Platform, на газовые сутки 28 мая (с 6.00 четверга до 6.00 пятницы) по-прежнему доступны для бронирования 3,8 миллиона кубометров в час.

После окончания транзитного контракта с Польшей 16 мая прокачку газа «Газпром» осуществляет только по результатам аукционов. По итогам торгов, которые провел польский оператор Gas-System, на 27 мая забронировано 20,7 процента мощности газопровода.

Как ранее сообщила компания, на июнь выбрано примерно 94% резерва трубы. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов пояснил, что компания использует этот маршрут  «по потребности», поставки через Польшу так или иначе сохранятся.

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