Доброе соседство: чьи права защищает новый закон о тишине

В условиях пандемии максимально важное место приобретает комфорт нахождения у себя дома. Для жителей многоквартирных домов это напрямую связано с возможностью отдохнуть в тишине. Именно на это, как указала член комитета по труду и социальной политике ГД РФ Ольга Павлова в комментарии «Звезде», и направлен усовершенствованный закон о тишине.

«Зачастую люди сталкиваются с вопиющими фактами безобразия, шумом, несанкционированным ремонтом в ночное время, заливами, различными запахами. И за все это отвечать должны, безусловно, собственники», - объяснила она.

Павлова указала, что в случае, если собственник жилого или нежилого помещения не реагирует на жалобы более двух раз, то он должен либо полностью устранить нарушение, либо заплатить штраф.

Эксперт особо отметила, что топот ребенка, шум воды в трубах и подобные звуки не будут считаться нарушением.

«Самоцелью не является наказание», - обратила внимание член комитета.

Павлова также добавила, что разработанный проект будет вноситься накануне международного дня соседей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ужесточении мер по соблюдению тишины в жилых домах в период пандемии.