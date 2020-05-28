За сутки в Москве умер 71 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве умер еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Соответствующие данные опубликовал Оперативный штаб города.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин продлил введенные из-за пандемии коронавируса ограничительные меры до 14 июня.

Он также анонсировал усиление масочного режима с начала лета. Как объяснил Собянин, выходя из дома, все жители обязаны будут носить маски, респираторы и другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки.

В то же время с начала лета в столице в порядке эксперимента на две недели вводится так называемый «прогулочный режим». Людям можно будет гулять, заниматься спортом на улице, но в строго отведенное для это время. Так, на пешие прогулки москвичам можно выходить с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: 2 раза в будни, 1 раз - в выходные. Пропуска для прогулок и занятия спортом не потребуются.