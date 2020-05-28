После «дырки» в «Союзе» на российском сегменте МКС установили камеры

После инцидента с «дыркой» на «Союзе» в 2018 году российский сегмент МКС оснастили камерами видеонаблюдения.

«Мы сделали все необходимое, чтобы даже теоретически невозможно было бы. Российский сегмент МКС сегодня надежно защищен всеми необходимыми системами наблюдения и контроля», - отметил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что «Роскосмос» не может рассказать, кто сделал «дырку» по «самым разным причинам», передает РИА Новости.

Напомним, на МКС сработал сигнал утечки воздуха в ночь на 30 августа 2018 года. Экипаж обнаружил в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» трещину в три сантиметра, которая была заделана клеем. Утечку воздуха оперативно устранили, поставив заплатку. Но во время работы космонавты установили: повреждение обшивки – не пробоина и не брак, а отверстие, сделанное сверлом.

В ракетно-космической отрасли предположили, что дырка могла быть проделана в ходе испытаний на космодроме Байконур.