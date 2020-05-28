Украинские силовики повредили газопровод во время обстрела окраины Донецка

На окраине Донецка вечером 27 мая украинскими силовиками был произведен обстрел, который привел к повреждению газопровода. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Инцидент произошел в районе поселка шахты «Трудовская» и стал уже вторым обстрелом в данной местности за последние четыре дня. Отмечается, что силовики применили минометы и СПГ.

Ранее, 25 мая, при схожей атаке оказалась перебита высоковольтная линия, что привело временному обесточиванию нескольких подстанций поселка.

«Энергоснабжение удалось восстановить только после установки новой опоры», - рассказали в ведомстве.

По предположению представителей ДНР и СЦКК, произведенные действия должны стать препятствием переговорам о дополнительных мерах контроля за соблюдением перемирия.

Ранее российский представитель в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе указал, что украинская сторона взяла курс на затягивание конфликта и старается «заболтать» любые поступающие предложения.