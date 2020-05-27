Бросил ручку: на совещании по борьбе с паводками Путин жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах

Видеосовещание президента России Владимира Путина, посвященное борьбе с паводками и пожарами в регионах, началось на серьезной ноте. Глава государства был абсолютно спокоен, но, когда начал говорить, обращаясь к руководителям ведомств, о сложившейся ситуацией в связи с повесткой совещания, неожиданно резко бросил шариковую ручку на стол.

«Это абсолютно естественно, когда человек лишается жилища или его жизнь находится в опасности. Давайте начнем, я хочу заслушать доклад», - обратился Владимир Путин к одному из чиновников, дав понять с помощью резкого жеста с ручкой, что проблема до сих пор не решается.

Участниками совещания были руководитель МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и ряд губернаторов регионов. Очевидно, что ситуации с ЧС в стране выходят на первый план, поэтому, когда жизням людей угрожает опасность, работу нужно делать быстрее, так же как и принимать соответствующие решения.

На сегодняшний день режим чрезвычайной ситуации в лесах введен в четырех регионах России: на территории Забайкальского края и отдельных районах Республики Тыва, Иркутской области и Республики Хакасия. Еще в 49 регионах действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено гулять в лесу, разводить открытый огонь и сжигать сухостой.