Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Москве от коронавируса вылечились более 67 тысяч человек

Наталия Майорова
09:35 27.05.2020
Количество выздоровевших пациентов продолжает увеличиваться.
В Москве от коронавируса вылечились более 67 тысяч человек
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

Еще 5 839 человек вылечились от коронавируса в Москве. Все они прошли соответствующее лечение, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 5 839 человек», - сообщила Ракова.

Таким образом, всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

Для подтверждения отсутствия заболевания все пациенты проходят специальные исследования. При выписке пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Стать донором может человек не моложе 18, но и не старше 55 лет, переболевший коронавирусом. Кроме того, у него не должно быть хронических заболеваний.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.05.2020, 10:41
В России за сутки зарегистрировано еще 8 338 случаев заражения COVID-19
Дата27.05.2020, 05:00
В Каспийске завершили подготовку площадки под строительство медцентра Минобороны
Дата27.05.2020, 09:23
В NHL приняли решение не доигрывать сезон
Дата26.05.2020, 12:23
Работа снайперов с крупнокалиберной винтовкой АСВК: кадры учений
Дата24.05.2020, 12:50
В Китае заявили о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
10:41 В стране и мире
В России за сутки зарегистрировано еще 8 338 случаев заражения COVID-19
09:35 В стране и мире
В Москве от коронавируса вылечились более 67 тысяч человек
06:42 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии курения на пациентов с COVID-19
05:37 В стране и мире
Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть COVID-19
05:11 В стране и мире
«Спасибо за отвагу и труд»: в Екатеринбурге появилось огромное граффити в поддержку медиков
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
10:41 В стране и мире
В России за сутки зарегистрировано еще 8 338 случаев заражения COVID-19
10:25 Армия
Видео
Быстро и метко: бойцы спецназа выполнили стрельбу из АК-12 в Тамбовской области
09:53 В стране и мире
Бросил ручку: на совещании по борьбе с паводками Путин жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах
09:35 В стране и мире
В Москве от коронавируса вылечились более 67 тысяч человек
09:23 Спорт
В NHL приняли решение не доигрывать сезон
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Зрительный» контакт: назван еще один нетипичный симптом COVID-19
Видео
Смертельная битва: сражение крокодилов попало на видео
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Видео
Вирусолог назвал самый уязвимый орган для коронавируса
Видео
Дикий пассажир: в Набережных Челнах в легковушке заметили медведя
Чучело «аллигатора Гитлера» попадет в Дарвиновский музей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.