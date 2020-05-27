В Москве от коронавируса вылечились более 67 тысяч человек

Еще 5 839 человек вылечились от коронавируса в Москве. Все они прошли соответствующее лечение, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 5 839 человек», - сообщила Ракова.

Таким образом, всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

Для подтверждения отсутствия заболевания все пациенты проходят специальные исследования. При выписке пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Стать донором может человек не моложе 18, но и не старше 55 лет, переболевший коронавирусом. Кроме того, у него не должно быть хронических заболеваний.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.