Дикий пассажир: в Набережных Челнах в легковушке заметили медведя

В Татарстане местные автомобилисты не скрывали своего восторга и удивления, когда в поравнявшемся с их машиной легковом автомобиле увидели необычного пассажира. Уютно расположившись на заднем сиденье, из приоткрытого окна выглядывал бурый медведь.

Добродушный хищник высунул морду наружу и с таким же нескрываемым интересом рассматривал проезжающих мимо него других пассажиров, правда, в человеческом обличии.

«В Набережных Челнах в одном из автомобилей замечен необычный пассажир. А вы говорите, в России медведи по улицам в ушанках ходят. Они ездят, причем исключительно на заднем сиденье», - написали на местном портале Novosti_111 в Instagram.

Откуда и куда путешествовал настоящий медведь, неизвестно. Возможно, он принадлежит какому-нибудь цирку или его владельцем является кто-нибудь из местных жителей.