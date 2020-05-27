Оператор «Северного потока-2» отреагировал на угрозу новых санкций

Угрозы применения санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» - это дискриминация европейских компаний. C таким заявлением выступил пресс-секретарь компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

По мнению Мюллера, экстерриториальные санкции нарушают международное право. Мюллер отметил, что компания и ее партнеры считают, что скорейшая сдача в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности.

Кроме того, это соответствует обязательствам по защите климата ЕС и экономической конкурентноспособности Евросоюза.

Напомним, накануне посол США в Германии Ричарда Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта.