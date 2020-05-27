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В РФ началось создание первого частного космического корабля

Валентина Пескова
07:57 27.05.2020
Серийное производство корпусов и комплектующих для космического корабля, названного в честь судна аргонавтов из древнегреческой мифологии, может быть развернуто в Воронеже.
В РФ началось создание первого частного космического корабля
© Фото: Роскосмос

Российская компания «Многоразовые транспортные космические системы» начала изготавливать корпус для прототипа космического корабля «Арго». Как уже сообщалось, этот частный транспортный космический корабль будет доставлять грузы на МКС весом до двух тонн.

Как рассказал председатель совета директоров компании Сергей Сопов, ее специалисты совместно с коллегами с предприятия-производителя, после подписания контракта, начали работу над проектированием и изготовлением комплекта оснастки для создания корпуса.

Для того, чтобы ускорить процесс создания корабля, композитный корпус для него решили заказать в Германии, поскольку в России собственных необходимых технологий пока нет. Затем серийное производство корпусов и комплектующих планируют развернуть и у нас. Ориентировочно, такой завод должен появиться в Воронеже.

«Таким образом, прототип корпуса может быть поставлен под монтаж оборудования и начало наземных испытаний в первом полугодии 2021 года», - отметил Сопов.

Корабль будет на 58% состоять из композитов, что позволит значительно снизить его массу. Первый испытательный запуск «Арго» намечен на 2024 год.

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