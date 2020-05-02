Умер актер из сериала «Клиника»

Американский актер Сэм Ллойд, известный российскому зрителю по сериалам «Клиника» и «Отчаянные домохозяйки», умер в США в возрасте 56 лет. Ллойда, сыгравшего в «Клинике» роль юриста Тэда, не стало 1 мая.

«По-настоящему добрый, хороший парень. По нему будут скучать очень многие», - цитирует TMZ создателя юмористического сериала Билла Лоуренса.

В прошлом году, вскоре после того, как в семье актера появился первенец, у Ллойда диагностировали опухоль мозга. Заболевание дало метастазы в легкие и печень.

Актер также известен по сериалам «Бесстыжие», «Американская семейка» и фильмам «Маменькин сынок» и «Галактический квест».