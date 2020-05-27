В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии курения на пациентов с COVID-19

Заболевание коронавирусом у курильщиков чаще протекает в тяжелой форме. Табак ухудшает работу легких, и организму сложнее бороться с респираторным заболеванием. Об этом предупреждает Роспотребнадзор.

В ведомстве также отмечают, что употребление табака повышает риск заражения COVID-19 через рот — при курении сигарет или других табачных изделий.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Более 343 тысяч человек умерли.