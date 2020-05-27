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Цены на отдых в Крыму в этом сезоне будут снижены

Валентина Пескова
06:39 27.05.2020
Как заявила начальник управления городского развития администрации Феодосии, на «богатого туриста» на полуострове после эпидемии не рассчитывают.
Цены на отдых в Крыму в этом сезоне будут снижены
© Фото: pixabay.com

Желающим отдохнуть летом в Крыму предоставят такую возможность по более демократичным ценам. Как пообещала начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева, стоимость туристических услуг будет снижена.

«Я думаю, что любой предприниматель должен подстраиваться под конъюнктуру рынка. В любом случае, цены будут снижаться», - заявила Артемьева в программе «Вести Крым».

Чиновник отметила, что бизнесу не стоит ждать в этом сезоне «богатого туриста». В стране еще окончилась эпидемия COVID-19, поэтому не все люди уже планируют отпуск. Снижение цен на отдых должно привлечь туристов совершить поездку в данный регион РФ.

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