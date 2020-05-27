«Спасибо за отвагу и труд»: в Екатеринбурге появилось огромное граффити в поддержку медиков

В Екатеринбурге на здании жилого дома напротив 40-й больницы города появилось огромное граффити в поддержку врачей, ведущих борьбу с COVID-19. На граффити изображена женщина в медицинской одежде

«Спасибо за отвагу и труд», - такие слова написаны под изображением.

Размеры рисунка составлять 10 на 15 метров. Она заполнила весь торец многоэтажки. Для творческого шедевра понадобилось 100 литров краски, несколько дней кропотливой работы и помощь подъемного крана, сообщает «ОТВ Екатеринбург на YouTube-канале.

Различные флешмобы и акции в поддержку врачей проходят по всей стране. Ранее на фасаде гостиницы «Космос», расположенной на проспекте Мира в Москве из зажженных окон написали «Спасибо врачам!».

Даже Российский футбольный союз выразить благодарность врачам в эпоху COVID-19, озарив крышу стадиона «Лужники» надписью в поддержку врачей, борющихся с пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала распространения эпидемии в нашей стране зафиксировано 362 342 заболевших, при этом 3 807 выздоровели и 3 807 умерли.