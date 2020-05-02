Зараженный рассказал о необычном проявлении коронавируса

Инфицированный COVID-19 студент РУДН Леонид Пастернак рассказал о росте аппетита после заражения коронавирусом.

Студент отметил, что на первой стадии заболевания у него отмечался кашель, который прошел очень быстро. При этом насморка не было, нос мог различать запахи и вкус пищи.

«Несмотря на жар и озноб, у меня резко вырос аппетит. Я стал много есть», — рассказал Пастернак «Вечерней Москве».

К типичным симптомам COVID-19 относят появление отдышки, кашля, потерю обоняния, лихорадку, а иногда — возникновение сыпи.

Ранее зарубежные медики назвали несколько нетипичных симптомов коронавируса. По их словам, многие пациенты старше 65 лет реагируют на инфицирование внезапным проявлением апатии, головокружением, отказом от пищи и общения, а также склонностью ко сну.