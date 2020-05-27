Следы от пуль, снарядов, вырванные оконные рамы: жители Сирии восстанавливают разрушенную боевиками школу

Единственная в небольшом сирийском городе Каалат-Аль-Мадик школа полностью разрушена боевиками. На стенах здания видны следы от пуль и снарядов, вырваны оконные рамы - боевики использовали их для разведения костров. Здесь же лечили раненных и организовали штаб, потому что понимали, что правительственные войска не будут открывать огонь по зданию.

После исламисты, спасаясь бегством, школу вовсе подожгли, сейчас она нуждается в капитальном ремонте. Но местные жители готовы восстановить ее, чтобы их дети сели за парты в новом учебном году. Многие из них своих детей похоронили.

«Мои дети - сын и дочь играли в момент удара на улице. Моя Амаль погибла, а Джамаля посекло осколками, вот на голове под волосами шрамы», - рассказал житель Фаис Санини.

После трагедии, Фаис дал себе слово помочь соотечественникам и стране восстановить мирную жизнь. На общем собрании местные жители решили сообща ремонтировать школу.