Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть COVID-19

Желание побыстрее перенести коронанвирую инфекцию, возникающее у некоторой части населения, не оправдано. Чем позднее пациент заражается COVID-19, тем легче его форма заболевания и тем разработаннее методы борьбы с ним.

Такой вывод сделала американский биолог, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она рассказала, что время играет на пользу человека в битве с коронавирусом.

«Вирус в каком-то смысле разбавляется и ослабевает», - цитируют специалиста РИА Новости.

Также профессор объяснила, что в настоящий момент вокруг циркулирует более заразный штамм коронавируса, легче передающийся от человека к человеку. Однако этот штамм предполагает больший процент легкого и бессимптомного течения заболевания.

Баранова указала, что для полного избежания заражения необходимо реже закупаться в магазинах, беря продукты сразу на неделю, и выбирать прогулки на свежем воздухе вместо альтернативных способов провести время вне дома.

Ранее исследователи рассказали, что при заболевании коронавирусом пациенты с нарушением обмена веществ имеют в два-четыре раза более высокий риск летального исхода.