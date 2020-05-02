Главврач рассказал о тяжелом течении коронавируса у молодых пациентов

Молодые пациенты, поступившие в московскую больницу имени Спасокукоцкого с COVID-19, тяжело переживают заболевание. Об этом рассказал главврач больницы Алексей Погонин.

Он напомнил, что крупнейшая в Москве клиника полностью переведена на противостояние коронавирусу с середины апреля.

«Больно до слез смотреть на совсем молодых людей, которые сейчас лежат у нас абсолютно беспомощные», — рассказал Погонин в интервью «Российской газете».

Главврач отметил, что пациенты к ним поступают ежедневно, заняты 600 из 800 коек. Основной поток начинается ближе к ночи, когда у зараженных COVID-19 наступает ухудшение самочувствия, и они вызывают скорую помощь.

Погонин подчеркнул, что для лечения больных в клинике созданы все условия, хватает и средств защиты, и лекарств.