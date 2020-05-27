Диетолог назвал главную причину набора веса на самоизоляции

Наиболее распространенной причиной увеличения веса в период самоизоляции является стресс. Нарушение спокойствия приводит к выделению гормона кортизола, который способствует росту скорости набора лишних килограммов.

Такое заявление сделал диетолог Алексей Ковальков в интервью «Вечерней Москве».

Стресс же очень легко вызывается длительным нахождением в замкнутом пространстве, которое может сопровождаться необходимостью все время общаться с соседями по помещению, что утомляет, даже если это близкие люди.

Согласно словам специалиста, во время стресса за один день человек способен набрать до 300 граммов жира, тогда как обычно набирает около 150.

Для того, чтобы предотвратить влияние стрессовых факторов на вес, необходимо полностью исключить из употребления картофель, белый шлифованный рис, белый хлеб, сахар, сел и соки.

«Уберите эти продукты питания из своего рациона, и будет вам счастье», - отметил врач.

Ранее специалист рассказал, что укрепить иммунную систему в период распространения COVID-19 можно только комплексными действиями, включающими в себя и полезное питание, и физические нагрузки.