Стало известно состояние заболевшего коронавирусом главы Минстроя РФ

Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев находится на связи с коллегами, он в нормальном состоянии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что руководство министерства проходит регулярные тесты на COVID-19, изначально им заразился заместитель министра Дмитрий Волков.

В Минстрое подчеркнули, что с конца марта все совещания и прочие мероприятия в ведомстве проводятся в режиме онлайн, 80% сотрудников работают удаленно.

На время болезни Якушева временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Никита Стасишин.

О том, что Владимир Якушев был госпитализирован с коронавирусом, стало известно вечером 1 мая. В данный момент он находится под наблюдением врачей одной из московских больниц.