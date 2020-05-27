В России за сутки ликвидировано 57 лесных пожаров
Пламенем была охвачена территория общей площадью в 1369 гектаров.
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За прошедшие сутки на территории России было потушено 57 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила более 1,3 тысяч гектаров.
Такую информацию сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
Всего в настоящее время в стране остаются действующими 69 пожаров на площади 17 595 гектаров.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов регионов обеспечить поддержку и помощь каждой семье, пострадавшей от пожаров и паводков.