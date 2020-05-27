Групповые посещения музеев разрешат через два месяца после их открытия
После того, как музеи откроются для посетителей, на протяжении еще двух месяцев работы будет действовать запрет на групповое посещение.
«Запрет на групповое посещение будет в силе в течение двух месяцев с момента открытия», - следует из инфографики Минкультуры России.
Уточняется, что предельное количество посетителей будет рассчитано исходя из нормы «один человек на 20 квадратных метров».
Помимо этого музеи должны будут соблюдать и другие правила: проводить замеры температуры на входе, проверять билеты бесконтактным способом, установить защитные экраны для персонала. Также сотрудникам и посетителям необходимо будет носить маски и перчатки. От аудиогидов тоже придется на время отказаться, передает ТАСС.
О нескором возвращении групп в музеях ранее сказала и министр культуры Ольга Любимова. Также она сообщила, что федеральные музеи, закрытые с середины марта из-за ситуации с распространением коронавируса, смогут открыться для индивидуальных посетителей не раньше середины июля при условии постепенного снятия ограничений с 1 июня.