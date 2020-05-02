Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Выявлена аномальная патология, приводящая к смерти при коронавирусе

Валентина Пескова
07:41 02.05.2020
Как установили ученые из Ирландии, при других типах легочных инфекций подобное отклонение себя не проявляет.
Выявлена аномальная патология, приводящая к смерти при коронавирусе
© Фото: Carlo Cozzoli, Keystone Press Agency, Globallookpress

В легких пациентов, которые умерли от коронавируса, обнаружены сотни тромбов. Как установили хирурги из Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа, летальный исход вызывает аномальная свертываемость крови. Пациенты именно с таким синдромом чаще всего тяжело переносили коронавирус и попадали в реанимацию.

Исследователи считают, что нарушение свертываемости отчасти объясняет и причины возникновения гипоксии (падения уровня кислорода в крови) у пациентов с COVID-19. Помимо пораженных пневмонией легочных альвеол, у коронавирусных больных в самих легких наблюдались сотни микротромбов. При этом при других типах легочных инфекций подобное отклонение не выявлено.

Один из авторов исследования, профессор Джеймс О’Доннелл, установил, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск инсульта или инфаркта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.05.2020, 22:32
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3,3 миллиона
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата28.04.2020, 09:25
Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены
Дата30.04.2020, 13:01
Штурмовик «Ил-2»: «мясник» для вермахта
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:23 В стране и мире
В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи
08:16 В стране и мире
Видео
Жительница Украины сломала фонтан, забравшись на него с ребенком: видео
07:55 В стране и мире
Зараженный рассказал о необычном проявлении коронавируса
07:42 В стране и мире
Главврач рассказал о тяжелом течении коронавируса у молодых пациентов
07:41 В стране и мире
Выявлена аномальная патология, приводящая к смерти при коронавирусе
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Обнаружена неожиданная опасность медицинских масок
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Ученые показали, как один человек заражает COVID-19 весь самолет
Видео
Форпост на Крайнем Севере: как устроена военная база РФ «Арктический трилистник»
Видео
Врач рассказал, как обезопасить себя при сдаче теста на COVID-19
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.