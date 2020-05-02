Выявлена аномальная патология, приводящая к смерти при коронавирусе

В легких пациентов, которые умерли от коронавируса, обнаружены сотни тромбов. Как установили хирурги из Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа, летальный исход вызывает аномальная свертываемость крови. Пациенты именно с таким синдромом чаще всего тяжело переносили коронавирус и попадали в реанимацию.

Исследователи считают, что нарушение свертываемости отчасти объясняет и причины возникновения гипоксии (падения уровня кислорода в крови) у пациентов с COVID-19. Помимо пораженных пневмонией легочных альвеол, у коронавирусных больных в самих легких наблюдались сотни микротромбов. При этом при других типах легочных инфекций подобное отклонение не выявлено.

Один из авторов исследования, профессор Джеймс О’Доннелл, установил, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск инсульта или инфаркта.