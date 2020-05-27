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Ученые узнали траекторию падения астероида, убившего динозавров

Анна Берестовая
03:59 27.05.2020
Удар космического тела о Землю вызвал столь разрушительные последствия во многом из-за угла падения.
Ученые узнали траекторию падения астероида, убившего динозавров
© Фото: pixabay.com

Случившийся 66 миллионов лет назад удар астероида о земную поверхность, приведший к гибели динозавров, произошел под углом в 45-60 градусов. Подобная траектория привела к колоссальному выбросу пород и ядовитых газов. Такое заключение сделали исследователи, изучавшие кратер Чиксулуб в Мексике, оставленный космическим телом. 

Результаты научной работы были размещены в журнале Nature Communications.

Для формирования наиболее подробной динамической модели удара были объединены данные ученых из 11 стран мира. Сценарии модели описали возможное развитие событий при четырех вариантах угла падения астероида относительно Земли – 30, 45, 60 и 90.

После анализа смоделированной катастрофы был сделан вывод, что максимально разрушительное и симметричное распространение выбросов могло произойти при ударе под углом в 45 и 60 градусов.

«Для динозавров это был наихудший сценарий», - отметил руководитель исследования профессор Гарет Коллинз.

По словам ученых, модель падения астероида может не только помочь больше узнать об одном из решающих событий в истории эволюции, но и внесет вклад в понимание процесса кратерообразования для изучения других планет.

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