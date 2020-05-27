Биолог рассказала, каких врачей следует пройти перенесшему COVID-19 пациенту

Пациентам, переболевшим коронавирусом, после выздоровления необходимо проверить три системы организма: легкие, почки и мозг.

«С легкими надо идти к пульмонологу. Состояние почек покажет очень распространенный анализ - биохимия крови», - объяснила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

В данном анализе есть важный показатель - скорость клубочковой фильтрации. Если он плохой, то специалист следует обратиться к нефрологу.

«Третья система - это мозг, функционирование центральной и периферической нервной системы. Как неоднократно отмечалось при вирусе бывают нейровоспаления», - уточнила биолог.

По ее словам, у перенесших COVID-19 пациентов может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации, могут появляться головные боли. С этими

«Помочь разобраться с этим может невропатолог», - передает слова ученого РИА Новости.

О вспышке ранее неизвестной инфекции сообщил Китай 31 декабря. Буквально за несколько месяцев коронавирус распространился практически на все страны мира. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала распространения эпидемии в нашей стране зафиксировано 362 342 заболевших, при этом 3 807 выздоровели и 3 807 умерли.