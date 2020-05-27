СМИ сообщили о переносе саммита ШОС на осень

Саммит Шанхайской организации сотрудничества перенесен на осень в связи с эпидемиологической ситуацией в государствах-участниках, которая еще не до конца урегулирована. Также организаторы не исключают возможности проведения саммита в формате видеоконференции.

«Более или менее обстановка выправляется в Китае, а в остальных странах болезнь продолжает распространяться. Поэтому признано целесообразным на данном этапе воздержаться от проведения мероприятия до прояснения ситуации, с тем, чтобы и подготовиться соответствующим образом», - передает РИА Новости.

Саммит ШОС должен был пройти с 22 по 23 июля в Санкт-Петербурге.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Странами-участницами являются Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Россия.