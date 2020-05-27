В работе Twitter произошел сбой

Пользователи по всему миру 27 мая сообщили о сбое и неполадках в работе социальной сети Twitter. Портал сервиса Downdetector, отслеживающий работу популярных ресурсов интернета, зафиксировал ошибку.

Уточняется, что сбой произошел в 0.23 по московскому времени. Также на неполадки жаловались из Великобритании, Франции, Нидерландов, США, Малайзии и Японии.

В России о трудностях с Twitter не сообщалось.

Согласно статистике, у подавляющего большинства владельцев аккаунтов в Twitter (48%) возникли проблемы с приложениями для iPhone и iPad. Еще 37% пользователей не смогли жаловались на работу веб-версии сайта, у 14% наблюдаются проблемы с приложением на Android.