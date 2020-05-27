Новые цифры: в ВОЗ назвали число выявленных случаев COVID-19 в мире

В мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки в мире выявлено более тысячи новых пациентов, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что более 343 тысяч человек с коронавирусом умерли.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – свыше двух миллионов.

О вспышке ранее неизвестной инфекции сообщил Китай 31 декабря. Буквально за несколько месяцев коронавирус распространился практически на все страны мира. За последние сутки в России выявлено 8 915 новых пациентов с коронавирусом. Всего с начала распространения эпидемии в нашей стране зафиксировано 362 342 заболевших, при этом 3 807 выздоровели и 3 807 умерли.