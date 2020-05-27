МИД: РФ ждет ответа Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара российских экспертов

Россия в настоящее время все еще ожидает от Грузии ответа на ноту от июня 2019 года с просьбой предоставить пояснения, касающиеся возможного посещения экспертами из России лаборатории имени Ричарда Лугара.

С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел РФ. В МИД отметили, что целесообразным визит в лабораторию станет лишь тогда, когда российским специалистам гарантирую полный доступ к лабораториям для обстоятельной проверки. Лишь в таком случае мероприятие будет иметь реальный смысл, а не станет частью «американской пиар-кампании», скрывающей деятельность биологов Пентагона.

«Визит должен осуществляться в двустороннем формате без подключения представителей других стран (разве что за исключением пентагоновцев, аккредитованных при Центре)», - указали в МИД.

Ранее Россия несколько раз обращала внимание на свою обеспокоенность по поводу нахождения медико-биологических лабораторий США вблизи российских границ.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, что Соединенные Штаты навязали стране соглашение о размещении военных биолабораторий на ее территории.