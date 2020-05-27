Рогозин обещал разумно тратить деньги на освоение космоса

Роскосмос будет тратить направленные государством на космические программы средства разумно, не включаясь в неэффективные проекты, требующие больших вложений. Такое заявление сделал глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Генеральный директор корпорации в качестве примера неудачных финансовых решений в сфере освоения космического пространства напомнил о советской ракете «Энергия» и корабле «Буран», не нашедших применения, но нанесших колоссальный удар по бюджету.

«Мы не имеем права сегодня двигаться таким же путем», - указал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» в эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE» обозначил, что для вложения в космическую отрасль денег, которые необходимы науке, образованию, инвалидам, нужно четко видеть цель.

Рогозин подчеркнул, что вопрос, «ради чего мы это делаем», он ставит перед собой при каждом пилотируемом пуске на Байконуре.

Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил, что корпорация займется разработкой космического корабля, являющегося наследником «Бурана». Советский корабль когда-то опередил время, но сегодня технологии на его основе придутся к месту.