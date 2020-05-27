Минобороны России оказывает медицинскую помощь военнослужащим и гражданскому населению

В созданных Минобороны России многофункциональных медицинских центрах оказывается помощь в лечении новой коронавирусной инфекции как военнослужащим, так и гражданскому населению.

В медцентрах созданы все условия для раздельного пребывания, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты могут получить все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения. Все объекты оснащены современным медицинским оборудованием. Также поддерживается запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств.

Работу всех 16 медицинских центров обеспечивают 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала, которые прошли обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Всего задействовано более 2200 человек как военного, так и гражданского персонала. В числе сотрудников высококвалифицированные специалисты, инфекционисты, пульмонологи, анастезиологи и рентгенологи.

Всего Минобороны России возводит 16 многопрофильных медицинских центров в 15 регионах страны.