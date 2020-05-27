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Рогозин заявил о создании Россией новой околоземной орбитальной станции к 2030 году

Ирина Егорова
23:18 27.05.2020
В нее войдут модули, которые раньше планировалось отправить к МКС.
Рогозин заявил о создании Россией новой околоземной орбитальной станции к 2030 году
© Фото: pixabay.com

Через 10 лет, к 2030 году, Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В нее войдут модули, которые раньше планировалось отправить к Международной космической станции.

 «У нас уже есть в резерве два модуля -так называемый узловой модуль уже создан, второй - это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием нашу новую станцию. Мы к ней планируем нарастить еще несколько модулей», - уточнил Рогозин.

Новая орбитальная станция может быть использована для заправки отечественных спутников и космических кораблей.

Ранее данные модули, узловой и научно-энергетический, планировалось запустить к МКС. В конце 2019 года глава Роскосмоса  заявил, что эти модули составят основу российской окололунной станции, передает РИА Новости.

Также он сказал, что российские космонавты ступят на поверхность Луны после 2028 года. 

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