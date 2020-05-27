Рогозин: российские космонавты высадятся на Луне после 2028 года

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что российские космонавты ступят на поверхность Луны после 2028 года.

Также, по его словам, новая орбитальная станция, создание которой он анонсировал 25 мая, может быть использована для заправки отечественных спутников и космических кораблей. Станция должна быть построена после 2030 года.

Глава «Роскосмоса» добавил, что второй испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара А5», возможно, состоится осенью 2020 года, полностью же испытания планируют завершить до 2023 года.